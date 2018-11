Le magliette “Genova nel cuore”, il cui ricavato sarà devoluto per le emergenze provocate dal crollo del ponte Morandi, saranno in vendita in occasione della maratona di Sanremo. Un’iniziativa di solidarietà nata da un accordo tra la Sanremo Marathon ed il Comune di Genova, con l’assessore Paola Bordilli che ha subito accolto favorevolmente la proposta. Le magliette potranno essere acquistate, con un contributo di 10 euro, sia all’atto del ritiro pettorali sia nella zona di arrivo al campo di atletica a Pian di Poma. Le t-shirt sono disponibili a partire dalle taglie 3-4 anni fino alla XXL. In occasione dell’apertura del punto vendita interverrà anche l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino. I pettorali della maratona potranno essere ritirati presso il desk dell’organizzazione, allestito ai piedi della scalinata del casinò di Sanremo, venerdì 7 e sabato 8 Dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 18, e Domenica 9 Dicembre dalle 7 alle 8:30.

Un evento collaterale importante sarà quello che vedrà la presenza del mito dell’ultramaratona Marco Olmo che la sera prima della gara (sabato 8 Dicembre) incontrerà i partecipanti alle ore 18 presso una sala del Casinò di Sanremo, e presenterà nell’occasione il suo ultimo libro sulla corsa nel deserto “Correre nel grande vuoto”.

Intanto anche quest’anno, dopo il successo della passata edizione, la Sanremo Marathon ha lanciato un concorso social che permetterà ai partecipanti di vincere un pettorale della Run for the Whales 2019. La proclamazione dei vincitori avverrà proprio in occasione della maratona di Sanremo del 9 Dicembre. “Mandateci, con un messaggio privato sulla nostra pagina Facebook, un vostro selfie e completate la frase ‘Quando corro…’ raccontandoci le sensazioni e le emozioni che provate mentre praticate questa bellissima attività sportiva – dicono dalla Sanremo Marathon – Tutto il materiale sarà pubblicato ed i cinque post che riceveranno più “mi piace”, entro le ore 21 del 7 Dicembre 2018, vinceranno un pettorale della Run for the Whales (a scelta tra mezza maratona o 10 Km) che si correrà a Sanremo nel 2019 !”.

Le iscrizioni alle tre gare del 9 Dicembre (maratona, 10 Km e Family Run) proseguono sul sito ufficiale: www.sanremomarathon.it. La Sanremo Marathon è presente anche su Facebook e su Twitter.