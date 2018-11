Doppio impegno nello scorso fine settimana, per Tecnici ed atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: a Torino sabato si è svolto il “5° Trofeo della Mole” di Judo, gara utile per l’ acquisizione dei punti per ottenere la cintura nera, alla quale ha gareggiato l’ atleta Senior Alessio Bollo, ormai a soli tre punti dal traguardo.

Purtroppo la sua giornata non è stata tra le più felici e quindi dovrà ancora gareggiare per arrivare all’ ambito traguardo.

Domenica 25 novembre, invece, a Celle Ligure si è gareggiato nel “13° Memorial Luigi Sicco”, gara riservata alle categorie pre-agoniste, che i giovani atleti del Club di Arma di Taggia non si sono lasciati sfuggire.

In questo 2018, dopo il primo posto al “Trofeo Sharin”, il secondo posto al “Trofeo O.K. Club Imperia”, e nuovamente il primo posto al “Memorial Mario Todde”, domenica 25 novembre è stata la volta del “13° Memorial Luigi Sicco” a veder salire sul primo gradino del podio il Judo Club Sakura Arma di Taggia.

“Tre tornei vinti su quattro sono un ottimo risultato” afferma con soddisfazione il Maestro Alberto Ferrigno.

La giornata di gara ha visto in campo un numero considerevole di giovani atleti del “Sakura” dai 4 agli 11 anni che si sono comportati al meglio delle loro possibilità, conquistando una valanga di medaglie: ben diciassette primi posti, 21 secondi posti ed infine 18 terzi posti.

I Tecnici Alberto Ferrigno ed Alessio Ferrigno, coadiuvati molto bene da alcuni atleti tra i più esperti di gare, hanno saputo tenere l’ordine tra i tanti bambini e ragazzini, impedendo che fossero preda dell’ ansia e permettendo loro di affrontare gli incontri con serenità. Tra gli atleti, alcuni erano alla prima esperienza e quindi era importante che ne riportassero un ricordo positivo.

Alla fine della giornata di gara, quindi, sul podio sorridevano tanti bei visini, felici della loro medaglia.

Il risultato finale colmava di soddisfazione tutti coloro che avevano seguito la gara del Sakura: atleti, insegnanti tecnici, genitori ed accompagnatori che con trepidazione hanno tifato per i loro piccoli atleti.

1° classificati:

ACTIS CAROLA – ACTIS SAMUELE – ACTIS VALENTINA – ARMONIO LEONARDO – CARPENTIERI CRISTIAN – CERIOLO MICAELA –DALLERA LORIS – GAMBACORTA AMORE SAMUELE – GIUBELLINO NICOLO’ – GRADINARU CIPRIAN –GUARDIANI ELIA – GUARDIANI MATTEO – HOMRANI KARIM – MATARESE FRANCESCO – SCUZZI ANNALISA – TACCOGNA DARIO – TAMBORRINO ALESSIO.

2° classificati:

ANTELLINI NOEMI – BALESTRA AURORA – BENIAOUF YASSIR – BIANCHERI IRENE – BIRARELLI AMORE DAVID – CHIANTORE MATTIA – FERRETTI THOMAS – FILIPPI JACOPO – HOMRANI SOFIA – LANTERI GIOELE – LULLO GIORGIO – MACRI’ CRISTIAN – MAGNAGHI GIULIA – NIGRO GIOELE – PALMISANO MATTIA – PANIZZI ALESSANDRO – PERONA EDOARDO – ROSSI GIACOMO – SALVI MATTIA – SASSI DAVID – TIRONE MATTEO –

3° classificati:

ANNUZZI ALESSANDRO – ARMONIO GINEVRA – BACCHI ANASTASIA – CIRILLO MIRKO – FACHINO ERICA – GASTALDI CRISTIAN – GRIGOLO GABRIEL – LANTERI GABRIELE – LAURA SIMONE LO GERFO GIADA – LOSSO NOAH – MASTROLORITO NICOLO’ – MORET CRISTIANA – NAVONE SAMUELE – NEGRONI LORENZO – PUGLIA RICCARDO – ROSAPINTA JOSE’ – ZUNINO EDOARDO.

Classifica 1° tre Società.

1° – JUDO CLUB SAKURA ARMA DI TAGGIA A.S.D.

2° – O.K. CLUB IMPERIA

3° – CIRCOLO SPORTIVO JUDO SANREMO