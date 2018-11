Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A poco più di due mesi dall’inizio del Festival di Sanremo 2019 circolano con insistenza i nomi dei due probabili conduttori della manifestazione affidata per il secondo anno consecutivo al direttore artistico Claudio Baglioni. La scelta, stando a indiscrezioni, potrebbe cadere su Virginia Raffaele (che condusse il Festival 2015 insieme a Carlo Conti, Gabriel Garko e Madalina Ghenea) e su Claudio Bisio (che all’Ariston andò come ospite nel 2013). Baglioni mira a replicare il grande successo dell’edizione 2018 con ascolti altissimi.

