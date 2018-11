Domenica 25 novembre alle ore 17.00presso il Lago Bin a Rocchetta Nervina tutti coloro che vorranno aiutare i volontari nella loro opera giornaliera di supporto a chi purtroppo vive le difficoltà del “male del secolo” e al tempo stesso trascorrere una domenica in armonia, la locale sezione della LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori), l’Outlet di vestiti da sposa Sì, lo voglio, Foto Carlo Store (fornitore delle parure di collane e bracciali) ed il “Gruppo 29 Luglio” (che riunisce amichevolmente le modelle/i) offrono la possibilità di passare una giornata all’insegna della fiabesca cornice degli abiti da sposa ed una cena allietata da musica e danze orientali. Ventidue ragazze accompagnate da cinque ragazzi, tutti di età variabile dai 16 ai 56 anni, sfileranno in una scenografia ricercata e romantica al termine della quale la serata si concluderà con una cena; l’intero evento è finalizzato alla raccolta fondi devoluti al servizio trasporto dei pazienti oncologici della sezione locale della LILT. Tutti coloro che volessero aderire all’iniziativa, il cui costo di partecipazione alla cena ed alla sfilata è di trenta euro (15 per i ragazzi dai 4 ai 14 anni) sono invitati a prenotarsi telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 allo 0184.570030 oppure inviando un sms al 331.81.72.840.