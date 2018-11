Secondo una ricerca sull’Unione Europea elaborata dal “Centro In Europa” la maggioranza degli studenti liguri dell’ultimo anno delle scuole superiori (70%) è favorevole all’Unione Europea e l’85% ritiene che l’Europa dovrebbe essere materia di studio a scuola. Il 60% dei ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori a cui era rivolto il sondaggio, ritengono che l’Ue non faccia abbastanza per i giovani e che dovrebbe incrementare gli sforzi per creare più occupazione.