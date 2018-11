In relazione a quanto dichiarato dal Consigliere Pallanca nel corso del recente Consiglio Comunale sulla inopportunità di conferire incarichi di progettazione da parte del Comune ai membri della Commissione Locale del Paesaggio, desidero riportare alcune riflessioni.

Innanzitutto non è stata la nostra maggioranza a conferire gli incarichi ai progettisti, bensì l’Ufficio Tecnico legittimamente nella sua piena autonomia funzionale e pertanto estraneo a qualunque orientamento politico.

Non esiste d’altronde alcuna norma che sancisca l’incompatibilità tra il ruolo di membro della Commissione Locale del Paesaggio e di progettista per il Comune di Bordighera.

Anche in questa occasione, come in precedenti, il Consigliere Pallanca dimentica il recente passato quando era sindaco: un altro noto professionista infatti, pur se componente della Commissione Locale del Paesaggio, aveva in allora ricevuto incarichi dal Comune in qualità di progettista.

Colgo l’occasione per confermare la nostra piena fiducia agli Uffici Comunali ed a tutti i progettisti, a questo punto posso dire, inopportunamente citati dal Consigliere Pallanca.

Vittorio Ingenito