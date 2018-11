Un grande esempio ed una bellissima azione l’iniziativa lanciata dalla tabaccheria Saint Charles di Bordighera.

Un sentito ringraziamento dalla Confesercenti provinciale ai proprietari Mauro e Rita Taggiasco, esercenti illuminati e altruisti.

“Una scelta – dice il segretario provinciale di Confesercenti -Sergio Scibilia -che conferma l’importanza storica di avere dei presidi commerciali nelle nostre città, veri baluardi di cultura e valorizzazione delle nostre tradizioni.

Si sottolinea poi l’importanza di aver privilegiato uno spazio dedicato ai libri, alla libera e diffusa lettura, senza barriere di colore o religione.

“Nella società contemporanea sembra che non ci sia più spazio per leggere. Questo è il tempo della tecnologia e dei grandi mezzi di comunicazione (come i social network) che assorbono la maggior parte del nostro tempo e dei nostri interessi. Questo “frigo di libri” è un forte segnale controtendenza che va premiato ed incentivato.

Questo box può diventare un alleato dell’esercito delle nostre librerie che ancora resistono tra tanta fatica e mille difficoltà. Auspichiamo -conclude Scibilia- che altri esercenti possano ripetere questo gesto, offrendo nuove opportunità di svago e libertà”.