Era in programma per il 28 ottobre, ma il maltempo ha consigliato il rinvio. Si terrà dunque domenica 11 novembre la Festa Contadina e Castagnata di San Simone, che anche quest’anno, come da tradizione, è occasione per festeggiare l’inizio della stagione olivicola. Nel Golfo dianese ci si riunisce a San Simone, piccola borgata che si trova a circa 1 km dal centro di San Bartolomeo al Mare, sulla strada per Chiappa. La Festa Contadina e Castagnata di San Simone inizia alle ore 14:00 con l’intrattenimento musicale latino-americano proposto dalla Karibe Band Show, in compagnia di tante castagne e di altrettanto buon vino.

Festa contadina e castagnata di San Simone

San Bartolomeo al Mare / Borgata San Simone

Festeggiamenti del Santo Patrono

Domenica 11 novembre 2018 – Ore 14.00