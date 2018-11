Impegno delicato per la formazione nerazzurra che domenica pomeriggio alle ore 14:30 presso il campo sportivo “Cesare Brin” di Cairo Montenotte sarà ospite della Cairese, formazione molto difficile da affrontare come sta a testimoniare la classifica, che vede i giallo blu secondi in classifica con una partita da recuperare contro la Sammargheritese (rinviata per maltempo), cosiderando anche il fatto che la Cairese è l’unica formazione del campionato ancora imbattuta.

Mister Buttu per la sopracitata partita ha diramato le seguenti convocazioni:

Sadiku, Trucco, Bordero, Franco, Correale, Zeka, Moscatelli, Mehmetaj, Tahiri, Manini, Ambrosini, Callegari, Di Lauro, Faedo, Giglio, Roda, Castagna, Figone, Laera, Fatnassi.

Settima giornata del campionato Juniores Eccellenza Liguria, ad affrontarsi presso lo stadio “Nino Ciccione, questo pomeriggio alle 16 Imperia e Vado rispettivamente prima e seconda in classifica con 13 punti. Un percorso davvero in crescendo per la formazione guidata da mister Casella che, a parte la sconfitta contro la Sestrese nella prima giornata di campionato, è riuscita ad inanellare diverse prestazioni vincenti e convincenti. Quest’oggi i giovani “draghetti” sono chiamati ad una sfida che è diventata ormai un “classico” nel campionato di Eccellenza vale a dire Imperia – Vado, due società storiche che si affrontano per contendersi il primo posto in classifica.

Di seguito i giovani convocati della formazione Juniores Imperia:

Zanchi, Zeka, Savona, Pellegrino, Pallini, Negro, Manitto, Marassi, Minasso, Meda, La Porta, Franco, Fatnassi, Di Cianni, Comiotto, Correale, Berisha, Bordero.