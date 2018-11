. Questa mattina la Giunta regionale ha chiesto formalmente al Presidente del Consiglio, ai sensi dell’articolo 24 del Decreto legislativo 1 del 2018: “Nuovo codice della Protezione civile”, lo stato di emergenza per i danni causati dal maltempo che ha colpita la Liguria nelle ultime ore. La richiesta era stata firmata dal Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, ieri sera, alla presenza del Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

