Si svolgerà martedì 6 novembre alle ore 17 nella sede di Regione Liguria l’incontro tra l’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola e i balneari liguri per effettuare una prima verifica dei danni agli stabilimenti balneari. La riunione dovrà servire per quantificare i danni subiti dai concessionari demaniali, colpiti pesantemente dalla mareggiata di ieri. All’incontro saranno presenti anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e le Camere di Commercio, chiamate alla raccolta dei dati.

