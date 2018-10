Due squadre di vigili del fuoco con un’autobotte sono già al lavoro, altre sono in arrivo da Imperia e da Genova, sono al lavoro per spegnere l’incendio scoppiato a Savona nella nuova sede dell’Autorità portuale. Alcuni testimoni riferiscono che le fiamme sono divampate all’improvviso. Per i vigili del fuoco non risultano persone ferite ma sono in corso verifiche in tutti i locali. Una quarantina di persone ha lasciato di corsa la struttura. Alcuni dipendenti dell’Autorità Portuale, sotto choc, sono stati assistiti da medici e soccorritori.