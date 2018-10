E’ di 4 feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente verificatosi in via Padre Semeria a Sanremo intorno alle 16. Un francese di 51 anni, di Nizza, alla guida di una Mercedes, ha invaso l’opposta corsia di marcia, travolgendo una Harley Davidson e una Vespa, con in sella due coppie di coniugi. Il ferito più grave è l’uomo che si trovava sull’Harley. L’automobilista, che lavora in un locale del Principato di Monaco, ha detto di aver avuto un colpo di sonno. Sarà sottoposto ad accertamenti per verificare che non guidasse in stato di ebbrezza.