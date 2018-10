Un noto imprenditore di Sanremo è stato indagato per usura negli scorsi giorni. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno perquisito le attività dell’uomo e di alcuni dei suoi famigliari,coinvolti nelle indagini. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore LORENZO Fornace . L’ipotesi è quella del reato di usura.

