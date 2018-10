Si chiamava Dino Bottallo e risiedeva a Vallecrosia il 65 enne rimasto ucciso nel drammatico incidente in Corso Genova a Ventimiglia questa sera. L’ennesima tragedia in quel tratto di strada.

