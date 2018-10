Il pm Daniela Pischetola indaga sulla morte di una bimba di 40 giorni avvenuta ieri sera a Genova nel quartiere di San Teodoro. La piccola era in casa con gli zii e aveva appena fatto l’ultima poppata prima di essere messa nella culla. Dopo alcune ore gli zii sono andati a controllare la neonata che però non respirava più. Il pm ha disposto l’autopsia per far luce sulle cause della morte.