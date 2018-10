Un torneo di calcio a 7 organizzato interamente dalla SorridiconPietro Onlus è la novità del mese di Ottobre ad Imperia. Le iscrizioni erano aperte fino al 23 Settembre, ma già da subito si è registrato il tutto esaurito: infatti le 8 squadre di non tesserati che parteciperanno si erano già iscritte immediatamente, motivo della poca pubblicità dell’evento fino ad ora: Young Boys, Impianti Elettrici Labozzetta, 53, Brusabaracche, Aquamarina, Cooperativa il Faggio, Cooperativa Goccia e ScP (squadra della Onlus, capitanata da uno dei ragazzi dell’associazione, Christian Vescino) sono i nomi delle aspiranti vincitrici.

Il ricavato del torneo andrà a sostegno del progetto, portato avanti ormai da parecchi anni, della SorridiconPietro Onlus, Diamo Qualità alla Vita, con cui l’associazione si propone di fornire cure palliative pediatriche a bambini da 0 a 17 anni affetti da rare ed incurabili malattie, in particolare formando una equipe di volontari costituita da diverse figure professionali specializzata proprio in questo ambito, che possa seguire il paziente a casa propria.

Le squadre giocheranno in un tonero al Campo Parrochiale della Sacra Famiglia tutti i Martedì e Mercoledì del mese di Ottobre e Novembre dalle 21:30 alle 23:30; la Onlus inoltre è entusiasta di comunicare la partecipazione al torneo, appunto, della Cooperativa Goccia e il Faggio, sempre presenti a sostenere le sue iniziative.