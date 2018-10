Le discipline sportive di judo e karate sono da sempre considerate ideali per i bambini in quanto contribuiscono ad uno sviluppo armonico ed equilibrato del fisico così come della mente.

Infatti, i benefici psico-fisici che entrambi questi sport apportano ai più giovani sono innumerevoli: dal miglioramento della postura e dell’equilibrio, delle capacità coordinative e cognitive, allo sviluppo della capacità di socializzazione, di attenzione e così via.

Da questo mese, allo Judo Club Ventimiglia, quindi, si amplia il numero dei corsi da poter scegliere per le famiglie comprendendo sia judo che karate. Quest’ultimo, in particolare, è una vera e propria novità per il club intemelio che rafforza in questo modo l’offerta sportiva per tutti i cittadini e tutte le fasce d’età.

Altro importantissimo elemento in comune è che sia i corsi di judo sia i corsi di karate sono condotti da istruttori con diploma FIJLKAM (la federazione ufficiale degli sport olimpici judo e karate in Italia), dando ai genitori la certezza di affidare i propri figli a personale sportivo altamente qualificato e formato, in possesso delle autorizzazioni e abilitazioni all’insegnamento.

Aspetto anche questo che non va tralasciato quando si parla di educazione sportiva dei più piccoli.

Oltre a ciò, durante il mese di ottobre, sarà possibile fare due lezioni di prova gratuite.

Lo Judo Club Ventimiglia è un club che vanta quasi 48 anni di storia nello judo, cammino che ora prosegue assieme ad altre due discipline (karate e brazilian jiu-jiutsu) mantenendo lo stesso clima familiare e accogliente di sempre.

I giorni in cui effettuare le prove per i più giovani sono i seguenti:

Lunedì, mercoledì e venerdì: judo per ragazzi e ragazze dalle ore 17.00,

Martedì e giovedì: judo per bambini e bambini dai 4 ai 7 anni dalle ore 17.00,

Karate: lunedì e mercoledì per ragazzi e ragazze dalle ore 18.15.

Per tutte le informazioni è possibile recarsi direttamente presso la sede dello Judo Club Ventimiglia, in via Vittorio Veneto 36, oppure contattarci telefonicamente al n. 3923464950, anche via Whatsapp.