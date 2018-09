Vasco Merciadri torna oggi (giovedì) a Sanremo per parlare di yoga, animali, veganesimo e presentare i suoi libri. Insieme a lui Kipewa si soffermerà in particolare sulla ‘meditazione del freddo’. Il primo, studioso (e medico) toscano, noto in tutta Italia, era già stato ospite dell’associazione i Colori della Gioia e grazie anche a una ricercata e insieme colorita dialettica aveva interessato i molti presenti tanto che era stata richiesta una sua nuova partecipazione. Ora accolta dalla presidente Gioia Lolli.

Il dottor Vasco Merciadri sarà alla Sala Congressi dell’Hotel Nazionale alle 19,30. Kipewa, architetto e pittore sanremese, si soffermerà ancora sullo yoga e la “meditazione del freddo”. Seguirà, intorno alle 21, al Roof dello stesso Nazionale, un buffet vegano allietato dalla musica e le canzoni di Davide Lambiase. Nella Sala esposizioni, sempre del Nazionale, si può anche ammirare, fino a fine mese, la mostra di quadri della pittrice Donna (volti femminili e fiori in stile liberty), sempre organizzata da I Colori della Gioia.

L’incontro con Merciadri e Kipewa sarà replicato domani, venerdì, al Circolo Zoè di via Carli 24.