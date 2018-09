E’ stata riaperta a senso unico alternato la circolazione sulla Statale Aurelia a Madonna della Ruota tra Bordighera e Ospedaletti. La strada era stata chiusa dopo il tragico incidente, di questa mattina alle 12 circa, in cui hanno perso la vita due persone che a bordo della loro auto si sono scontrate con un pullman.

