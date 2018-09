La partecipazione, aperta a tutte le imprese dell’autotrasporto ed a tutte quelle aventi in disponibilità veicoli atti al carico e trasporto, è gratuita; si prega di confermare la propria partecipazione contattando la CNA via mail all’indirizzo segreteria@im.cna.it o telefonicamente al nr. 0184/500309.

SALUTI ISTITUZIONALI Presiede Pierluca Mainoldi, componente della Presidenza Nazionale CNA FITA in rappresentanza delle imprese dell’autotrasporto ligure Saluto del Presidente Territoriale CNA Imperia Michele Breccione Saluto del Sindaco della Città di Imperia On. Claudio Scajola

I temi della sicurezza sulle strade, dell’osservanza delle norme del Codice della Strada nonché le normative che regolano i rapporti e il mercato del lavoro anche in termini di rispetto dei tempi di guida e di riposo, delle portate e del corretto fissaggio dei carichi, da sempre sono stati punti al centro del forte impegno che ha contraddistinto la CNA FITA, l’Unione che riunisce le imprese di autotrasporto, un impegno volto a promuovere la sicurezza delle infrastrutture stradali e che oggi si accresce a seguito del tragico crollo del “ponte Morandi” a Genova. La sicurezza sulle strade deve essere garantita a tutti: a chi le percorre per mestiere, agli utenti ed alle comunità che queste infrastrutture attraversano.

CNA Imperia ricorda domani mattina, Sabato 22 Settembre a Imperia (h. 9,00 – Sala Multimediale della Camera di Commercio – Riviere di Liguria Via Tommaso Schiva 29) l’importante tavola rotonda dal significativo titolo, “La sicurezza sulle strade – dalle regole sulla circolazione alle infrastrutture – le imprese incontrano gli organi di controllo”.

