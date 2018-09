Dopo il successo ottenuto al 3° Gran Concerto per Gigi Depaulis a Sanremo poche settimane fa, l’orchestra del Circolo Mandolinistico Euterpe si accinge a presentarsi al pubblico di Bordighera. Domani, martedì 18 settembre, alle ore 21,30, si terrà infatti al centro culturale “Ex Chiesa Anglicana” un concerto dal titolo “Giro del mondo col Mandolino”, un programma di musiche per strumenti a pizzico derivate da diverse culture e tradizioni musicali, una sorta di viaggio, appunto, sulle orme dello strumento italiano per eccellenza che ha saputo “ambientarsi” in Irlanda, Stati Uniti, Brasile, estremo Oriente: Da Boccherini a Offenbach, da Gershwin a Katsumi Nagaoka.

L’orchestra a plettro sanremese, recentemente ricostituita sul modello del Circolo Euterpe fondato nel 1909, raccoglie alcuni tra i migliori suonatori di strumenti a pizzico della zona, sia professionisti che amatori, sia giovani che veterani, e ha tenuto già alcuni applauditi concerti con un repertorio a cavallo tra la musica colta e popolare. L’organico comprende musicisti provenienti da Imperia, Santo Stefano, Sanremo, Ospedaletti, Camporosso e Ventimiglia: ascolteremo ai mandolini Sabine Spath (primo mandolino), Alberto Gibelli, Freddy Colt, Carlo Sozzi, Alice Lacala Moreschi, Marilena Vesco, alle mandole Sergio Caputo e Carlo Ormea, alle chitarre Fabrizio Vinciguerra e Davide Frassoni, al contrabbasso Riccardo Settime. Per l’occasione l’orchestra del Circolo Euterpe sarà diretta dal Maestro Cesare Depaulis, giovane e già affermato direttore d’orchestra e compositore con esperienze in campo lirico e sinfonico, perfezionatosi nei suoi studi musicali negli Stati Uniti.

L’iniziativa è a carattere benefico, organizzata a favore della Spes, l’associazione parenti ed amici di portatori di handicap, di cui si celebrano i 22 dalla fondazione. Il concerto, con il patrocinio del Comune di Bordighera, è ad ingresso libero con offerta.