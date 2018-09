“Ringrazio la Polizia di Stato per la fattiva collaborazione e l’immediato intervento” ha dichiarato il Direttore del Carcere di Sanremo, nel corso della conferenza stampa tenutasi stamane in Questura, alla presenza del Vicario del Questore e del Dirigente del Commissariato P.S. di Sanremo.

L’uomo pertanto veniva tratto in arresto per il reato di evasione e associato nuovamente al Carcere di Sanremo.

All’allarme della fuga è scattato il piano di ricerca dell’evaso, che attraverso la Centrale Operativa, ha provveduto a diramare le descrizioni del soggetto a tutte le pattuglie, sia in ambito urbano, che autostradale, nonché presso la frontiera e le stazioni ferroviarie.

Lo straniero era stato trasportato dalla Polizia Penitenziaria al pronto soccorso dell’ospedale in quanto, avendo dichiarato di aver ingerito delle batterie e delle lamette, doveva essere sottoposto ad accertamenti medici.