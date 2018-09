All’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Sanremo – già convocato, con nota Prot. Gen. n. 72385 del 11.09.2018, in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune, Palazzo Bellevue, in corso Cavallotti 59, per il giorno martedì 18 settembre, in prima convocazione con inizio dei lavori alle ore 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le ore 24 – vengono aggiunti, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, i seguenti punti:

7) DISCUSSIONE IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE DI DECLASSAMENTO DI REPARTI OSPEDALIERI.

8) SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – SERVIZIO URBANISTICA APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 3 L.R. 24/87 E SCHEMI DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 L.R. 24/87 RELATIVI PIANO DI ZONA C2 PRG SUL VERSANTE DI PONENTE DEL RIO FOCE. PROP. N. 87/2018