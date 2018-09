Il MoVimento 5 Stelle si ritrova in Valpolcevera, la zona di Genova più duramente colpita dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi, per tre giorni di incontri tra cittadini e portavoce. Un’occasione per ragionare insieme sulle proposte immediate per gli sfollati, per la viabilità e per l’economia della città.

Questa mattina ed oggi pomeriggio i primi sopralluoghi: questa mattina Alice Salvatore (M5S Liguria) e Leda Volpi (M5S Camera) hanno visitato i presidi sanitari della Valpolcevera; si prosegue con la visita ai quartieri colpiti dalla tragedia per constatare difficoltà e problematiche, alla quale prenderanno parte Parlamentari e Portavoce locali.

Alle ore 17 l’apertura della manifestazione, ai giardini della Tavola Bronzea di via Chiappella, con la commemorazione ad un mese dal crollo del Morandi e la testimonianza di alcuni vigili del fuoco.

Alle 17.30 la diretta televisiva della commemorazione di piazza De Ferrari. Dopodiché si alterneranno sul palco, fino alle 19.30 , la deputata Leda Volpi, Gianluigi Paragone, che parlerà di “privatizzazioni all’italiana”, e l’europarlamentare Tiziana Beghin. Alle 20 , dopo la cena, è in programma il dibattito pubblico, durante il quale interverranno tutti e cinque i consiglieri Regionali M5S: Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi, Andrea Melis, Gabriele Pisani, oltre al capogruppo in Comune Luca Pirondini, proprio per parlare del “dopo Ponte Morandi” e delle proposte nell’immediato del MoVimento 5 Stelle in Regione e Comune.

Per la giornata di sabato è previsto un sopralluogo in mattinata nella Zona Rossa da parte dei Parlamentari, dei consiglieri regionali e comunali. Dalle 17 lo spazio incontri è tutto dedicato ai parlamentari genovesi, per una riflessione con gli attivisti sui primi tre mesi della loro attività parlamentare. Nell’ordine, interverranno Roberto Traversi, Elena Botto, Mattia Crucioli e Marco Rizzone.

La tre giorni si chiude domenica con il pranzo tra attivisti e portavoce, cui seguirà l’intervento del senatore Nicola Morra sulla presenza della mafia in Liguria, insieme a Giuseppe Carbone, presidente del Movimento delle Agende Rosse

Non mancheranno momenti di intrattenimento, con artisti, musica dal vivo, lo spettacolo del comico Daniele Raco e iniziative pensate anche per i più piccoli.

In allegato il programma completo e definitivo dell’evento.