Da venerdì sono di nuovo in funzione e aperti al pubblico i due ascensori del percorso Borgo Marina-Parasio che erano stati fermati per interventi di manutenzione. Nella giornata di ieri, si è conclusa infatti l’operazione di sostituzione del rullo avvolgicavo e delle relative molle, che si era resa necessaria a causa del fermo prolungato del passato. Come già annunciato, a ottobre si procederà a ulteriori interventi che interesseranno il sistema elettrico.