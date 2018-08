Sabato 25 agosto alle ore 20:00 torna a Rocchetta Nervina un classico dell’estate, la Sagra della polenta e cinghiale. Come di consueto, serata gastronomica e danzante con l’Orchestra “Bayla Band” nell’area feste all’ingresso del paese. Info: InfoParco Rocchetta Nervina – Tel. 0184 207943

