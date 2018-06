Fantastica esperienza per le bimbe della squadra Progetto Mazzucard che hanno partecipato a Cesenatico, dal 13 al 17 giugno, alle Finali Nazionali CSI Under 10 Sport&Go.

Hanno acquisito il pass per le finali nazionali nove squadre provenienti da tutta Italia e suddivise in tre gironi.

Nella prima parte della manifestazione la Mazzu ha incontrato asd School Volley Perugia e asd Lauria Volley Potenza vincendo entrambe le partite.

Le giornate di Volley si sono completate con le prove di Atletica, corsa veloce 60 m., salto in lungo e lancio del vortex.

Nella fase intermedia le bambine hanno incontrato asd Pedara Volley di Catania, perdendo 2/1 e asd Sporting Portici di Napoli, vincendo 2/1 e conquistando il diritto ad entrare nel girone di finale dal 1° al 3° posto.

Sabato 16 giugno sono iniziate le fasi finali. Dapprima la squadra ha incontrato le bimbe di S. Giovanni XXIII di Bussero (Milano), perdendo 3/0 e domenica 17 giugno la fortissima squadra di Salese Volley (Padova), già campionesse 2016/17, perdendo 3/0, dopo una bella partita, terminando il percorso con piena soddisfazione sul terzo gradino del podio.

La squadra è formata da Elena, Marta, Greta, Celeste, Micaela, Gaia. Allenatore: Rebecca Borea. Dirigente accompagnatore: Mara Tokic. Assistente Martina. Hanno seguito la squadra, in maniera molto affettuosa e calorosa, genitori, sorelle e amici.

“Esperienza davvero unica che rimarrà nel cuore di tutti! Obiettivo pienamente raggiunto: Sport, Amicizia, Divertimento, Impegno e Passione sono state le parole d’ordine. Si ringrazia il Centro Sportivo Italiano per organizzare ogni anno manifestazioni così belle e importanti, curate nei dettagli sotto ogni punto di vista” sottolineano i dirigenti della società sanremese.