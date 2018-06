Nadhir Garibizzo, ex medico dell’Asl 1 imperiese, arrestato per il tentato omicidio del figlio di 8 anni dell’ avvocatessa Elena Pezzetta che lo aveva difeso in passato, si è difeso così nell’interrogatorio: “Non volevo uccidere il bambino. Avevo solo bisogno di essere ascoltato. Ho portato corde nella mia borsa per legare il marito dell’avvocatessa in modo che mi ascoltasse per forza, se non lo avesse fatto spontaneamente. Non ho puntato il coltello alla schiena del bambino, mai avrei fatto del male al bimbo”, come riporta “Il Secolo XIX”.