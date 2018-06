I Carabinieri di Ventimiglia hanno predisposto anche per questo venerdì un’intensificazione dei servizi di controllo del mercato settimanale finalizzati al contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale.

Sono stati numerosi i militari che hanno perlustrato la zona mercatale – tra la nutrita folla di turisti francesi che con l’inizio della stagione estiva popola la Città di confine – impiegati sia tra i banchi di vendita che nelle zone adiacenti l’area pedonale, sia in uniforme che in abiti civili.

Significativi i risultati conseguiti, con l’identificazione di quasi 50 persone, tra cui numerosi stranieri, la sottoposizione a controllo di circa 30 veicoli, ma soprattutto il sequestro di quasi 100 capi tra borse, scarpe, occhiali da sole e pellame vario, il tutto contrassegnato da noti marchi di moda sui quali i militari hanno riconosciuto evidenti segni contraffatti.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Comando Provinciale di Imperia per tutto l’estate, nelle settimane a venire verranno riproposte analoghe attività per assicurare il regolare svolgimento del mercato a tutela dei commercianti e venditori ambulanti che regolarmente sono impegnati nella vendita dei prodotti sui banchi, nonché a tutela dei numerosi avventori che affollano le strade di Ventimiglia.