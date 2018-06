Il nuovo consiglio Comunale di Vallecrosia sarà composto in questo modo.

Per la maggioranza assieme al sindaco Armando Biasi (“Cittadini in Comune”, 30,27%) ci saranno Marilena Piardi (158 preferenze), Patrizia Biancheri, Sandrino Anastasio, Giuseppe Ierace, Lucia Franceschelli, Marco Calipa, Sabina Ciancio ed Antonino Fazzari. Per la minoranza, invece, Silvano Croese e Cristian Quesada (entrambi per “VallecroSIA”, 26.22%, Quesada ha ricevuto 164 preferenze), Fabio Perri (“Voi con noi per Vallecrosia”, 25,32%) e l’ex sindaco Ferdinando Giordano (“Progetto Vallecrosia”, 18.16%).