La Rari Nantes Imperia chiama alla Cascione tutti i tifosi e tutta la Città. Sarà, prima di tutto, un bello spettacolo sportivo con Imperia e Aragno che, nella stagione in corso, si sono rese protagoniste di ottime partite. Ma, in caso di punteggio positivo, i giallorossi potranno già festeggiare la promozione in Serie B.

Alla ricerca dei tre punti, Mister Pisano ha convocato i seguenti atleti:

Filippo ROCCHI (Capitano), Federico MERANO (Portiere), Fabio AMORETTI (Portiere), Andrea SOMA’, Filippo CORIO, Paolo DURANTE, Federico RAVONCOLI, Jarno SPANO, Filippo TARAMASCO, Lorenzo GIOSTRA, Leon KOVACEVIC, Rikardo MERKAJ, Tommaso RUSSO.

Non mancate all’appuntamento: ore 16.45 alla Piscina Comunale Felice Cascione. Inizio gara alle 17.