E’ mancato “Nonno” Bruno Minardi, un uomo buono.Nonno Bruno, così lo chiamavano con affetto gli alunni delle scuole di Rapallo e del Tigullio, dove insegnava la lingua genovese e trasmetteva le tradizioni culturali liguri ai nostri figli (e non solo) che rischiano di scomparire.“Bruno Minardi svolgeva la sua attività gratuitamente e ha dato molto per la Comunità del nostro territorio.Lo ricordiamo con grande dolore, commozione e rispetto. Siamo vicini alla famiglia. Ciao nonno Bruno, ci mancherai” dicono Alessandro Puggioni (consigliere regionale Lega Nord Liguria – Salvini) e Gabriele Vecchia (segretario cittadino sezione di Rapallo – Lega).

