A Imperia, dopo che le analisi dell’Arpal hanno evidenziato un valore al di sopra dei limiti di “Eschirichia coli”, dovuto allo sversamento della fogna, verificatosi nelle acque antistanti il lungomare Lamboglia, il sindaco Carlo Capacci ha emesso un nuovo divieto di balneazione, in zona Borgo Prino, tra la spiaggia libera e le “Capanne Africane”. Lo sversamento è dovuto all’intasamento di una linea mista secondaria, su cui è già stato eseguito un intervento di disostruzione. Domenica era stato emesso un primo divieto in attesa delle analisi dell’Arpal.

