A Imperia oggi pomeriggio numerosi bagnanti che erano in una spiaggia nei pressi della foce del torrente Prino sono stati sgomberati dalla Capitaneria di Porto, a causa dello sversamento in mare di sostanze reflue da un tombino situato su uno delle scogliere della zona. Il sindaco Carlo Capacci ha informato residenti e turisti dell’emergenza segnalata alla stazione di pompaggio della fognatura sul lungomare Colombo. La balneazione è stata vietata nella zona di Borgo Prino isola centrale e della foce Torrente Prino.

“Si informa la Cittadinanza ed i Turisti che si è attivato lo sfioratore di emergenza della stazione di pompaggio fognatura in Lungomare Colombo probabilmente a causa di un intasamento delle condotte – dice Capacci – L’evento fa si che parte dei liquami vengano sversati a mare. Per questo motivo sarà emessa a breve un Ordinanza di Divieto di Balneazione relativa alle spiagge presenti nelle vicinanze Borgo Prino isola centrale e foce Torrente Prino. Si prega di voler comunque evitare la balneazione già da ora”.