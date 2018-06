Leggo con stupore il fatto che l’amministrazione di Ventimiglia ha estromesso l’associazione Ventimiglia Viva nell’organizzazione di uno dei maggior eventi dell’estata: La notte bianca, credo che il sig. Sindaco della città di Ventimiglia dott. Enrico Ioculano dovrebbe rendere edotta la popolazione di questa loro scelta.

Non se ne capisce la motivazione, negli anni passato l’evento era stato organizzato in maniera inappuntabile e aveva avuto un notevole riscontro grazie all’impegno dei ragazzi della associazione Ventimiglia Viva, impegno degno di lode e di apprezzamento.

Mi sento in dovere di dover chiedere spiegazioni di questa decisione:

Egr. Sig., Sindaco Dott. Enrico Ioculano non crede che la città abbia diritto a una spiegazione del fatto che l’associazione Ventimiglia Viva sia stata estromessa dall’organizzazione di questo evento?

Se lo ha fatto ci saranno ragioni più che valide, ma non crede che sia giusto che anche noi cittadini ne sappiamo le motivazioni?

Mi perdoni ma la sua amministrazione non doveva essere quella della trasparenza e del cambiamento, la casa comunale non doveva diventare di cristallo?

Ragioni di bilancio o ragioni di ripicche politiche?

Certo a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, non vogliamo pensare male e attendiamo una risposta chiarificatrice in modo da non farci cadere in peccato.

Cordialmente

Mauro Merlenghi

..