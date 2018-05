È tutto pronto per il meeting giovanile di pallapugno che farà tappa quest’anno a Pieve di Teco. La diciassettesima edizione della manifestazione promossa dalla Fipap si terrà nella giornata di sabato 2 giugno. Al via ci saranno squadre di tutte le categorie giovanili: femminile, promozionali, pulcini, esordienti, allievi e juniores.

Il programma

Si comincia al mattino, alle 8.45, con la presentazione e la sfilata di tutte le squadre partecipanti, seguita dalle gare eliminatorie sui campi allestiti a Pieve di Teco e in altre sette località della Valle Arroscia. Nel pomeriggio, dalle 15.20, lo sferisterio di Pieve di Teco diventerà il teatro delle finali e delle premiazioni che concluderanno la manifestazione verso le 20.

«Il meeting giovanile», sottolinea il presidente della Fipap, Enrico Costa, «è un appuntamento fisso nella stagione pallonistica. I giovani atleti costituiscono un patrimonio fondamentale per il nostro sport, che da anni ha saputo crescere tanti ragazzi, grazie alle famiglie, alle società, ai dirigenti e ai tecnici. Il meeting giovanile è la migliore espressione di questo lavoro, spesso silenzioso e difficile, e costituisce una solida base e una chiara prospettiva per uno sport che guarda sempre di più al futuro».