La lista “Insieme si cambia-Donatella Albano sindaco” organizzerà un incontro sabato 2 giugno alle 17.30 nella sala rossa del Palazzo del Parco a Bordighera con la partecipazione della Senatrice Laura Puppato e dell’Europarlamentare Brando Benifei. Durante l’incontro si parlerà dell’organizzazione della macchina comunale e di turismo. Seguirà una pizza di autofinanziamento al Bar Atù. Quota minima: 15 € – è gradita la prenotazione. Per prenotare telefonare a Nadia: 339 7972530 (ore 9-13 /16-22) oppure con sms/whatsapp al 371 1900603

Questo sito utilizza cookie, propri e di terze parti, per migliorare la tua esperienza sul sito e per fornirti pubblicità in linea con i tuoi interessi. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca su Maggiori Informazioni. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ne acconsenti l'uso. Maggiori informazioni Accetta