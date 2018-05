L’Assemblea dei Soci della Rari Nantes Imperia, nel pomeriggio di oggi, si è riunita dopo la scomparsa di Rodolfo Leone ed ha conferito l’incarico di Presidente a Francesca Leone in continuità con il percorso tracciato dalla precedente presidenza ma, al tempo stesso, con una forte apertura alla Città che sarà oggetto di varie attività nel prossimo futuro.

La neo-Presidente Francesca Leone afferma: “Assumo questo incarico con la massima attenzione per compiere il bene della Rari e con rinnovato spirito che animerà questa società. Ringrazio i Soci che lavoreranno per dare continuità, speranze ed ambizioni alla nostra Piscina ed alle sue attività sportive”.