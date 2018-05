Una distesa di 10.000.000 di splendidi petali di fiori, sia freschi che secchi, per la spettacolare “Infiorata del Corpus Domini di via Carducci” ad Imperia che, con i suoi 120 metri di lunghezza per oltre 4 metri di larghezza ed con una superficie globale di circa 500 metri quadrati, domenica 3 giugno, rinnova ogni anno una tradizione iniziata nel 1988.

Quest’anno l’infiorata è dedicata ai 30 anni di attività e sarà realizzata con un lungo e faticoso lavoro che ha alle spalle diversi mesi di preparazione.

La Compagnia di via Carducci, inizia a lavorare alla vigilia del Corpus Domini, il sabato, mattina con la disposizione dei quadri di carta lungo la via e delle scatole di petali colorati, suddivisi per colore, che verranno sistemati. Il lavoro continua fino a tarda sera e durante la notte c’è chi sorveglia la creazione. Prima delle cinque del mattino successivo, tutti di nuovo all’opera per continuare e concludere il lavoro prima del passaggio della processione. Viene quindi allestito l’altare dal quale sarà impartita la benedizione.

Anche quest’anno saranno presenti due disegni uno per ogni tratto di via. I disegni sono realizzati con una ghirlanda di fiori di vario tipo che rappresentano la bellezza della natura con i suoi più svariati colori. All’interno di questa ghirlanda sono rappresentati i 30 anni di attività.

Per meglio festeggiare l’evento del Corpus Domini anche quest’anno si è organizzata una piccola Mostra di corbeilles ed una mostra fotografica sui fiori, sulle infiorate d’Italia e di Via Carducci con la premiazione della settima gara fotografica indetta l’anno scorso nonché l’indizione dell’ottavo concorso fotografico. Entrambe le mostre sono allestite nei locali messi a disposizione dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso Dott. F. Raineri di Porto Maurizio.

Le composizioni sono realizzate da decoratrici floreali a livello amatoriale. Nella mostra sono, invece, esposte le fotografie inviate per la partecipazione al concorso fotografico del 2017 dedicato alle infiorate di Via Carducci ed in Italia ed è realizzato in collaborazione con il Circolo fotografico di Torria la cui premiazione avverrà domenica 3 giugno, alle ore 16,00, presso la sede della Società Operaia sempre in via Carducci. Per la partecipazione al concorso bandito per il 2018 basta collegarsi al sito www. Circolofotograficotorria.it