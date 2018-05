Ieri sera intorno alle 20.30 a Mentone, due uomini, a bordo di uno scooter, hanno ucciso a colpi di pistola un uomo di 30 anni, nella zona della Maison Russe di fronte all’ospedale “La Palmosa”. Dopo aver esploso alcuni colpi al petto e al viso del 30enne, i due killer sono fuggiti sul mezzo a due ruote. Un parente della vittima, unico testimone oculare della vittima, è stato ferito ad una gamba dal rimbalzo del proiettile che ha attraversato il petto della vittima. L’omicidio dovrebbe essere legato a questioni di droga e non sono esclusi collegamenti con il traffico di stupefacenti con l’Italia, come riporta “Nice Matin”.

L’omicidio dovrebbe essere legato a questioni di droga e non sono esclusi collegamenti con il traffico di stupefacenti con l’Italia