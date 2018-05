Stamani un treno bloccato è rimasto bloccato in stazione. Era sovraffollato, ma nessun passeggero voleva scendere quindi il treno non è potuto partire per ragioni di sicurezza. E’ accaduto a Nizza intorno alle 8.30 alla stazione di Riquier. Tanti passeggeri erano saliti su quel treno in seguito ad uno sciopero che aveva provocato la soppressione di un precedente convoglio. Gli agenti hanno cercato di regolare il flusso di passeggeri, ma non sono riusciti a convincerli a scendere perché tutti speravano di partire quanto prima verso la loro destinazione, come scrive “Nice Matin”.