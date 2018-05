Giovedì 31 maggio a partire dalle ore 20.30 in piazza De Amicis “Potere al Popolo” incontrerà i cittadini per discutere di lavoro e illustrare alcune proposte alla città.

Sarà presente all’incontro Maria Sepe, candidata sindaca Potere al Popolo e Giorgio Cremaschi, sindacalista e membro di Eurostop, oltre ai candidati al consiglio comunale.

Verranno illustrate alcune proposte riguardanti il mantenimento dei posti di lavoro in città e la crescita degli stessi attraverso la difesa del porto commerciale, il rilancio della cantieristica, il piano rifiuti-zero e la differenziazione degli stessi, l’agro-alimentare, il rilancio del turismo inteso soprattutto dal punto di vista culturale e sportivo con la realizzazione di un ostello della gioventù.

Si parlerà naturalmente di un pianificazione del mondo del lavoro a livello nazionale che come primissimi punti del nostro programma dovrà tenere in considerazione l’immediata cancellazione del Jobs Act e della riforma Fornero, entrambe lesive per i lavoratori di qualsiasi età e genere.