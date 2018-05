A scatenare la violenza le rimostranze della donna quando il rumeno ha provato a non rispettare la fila, di qui il violento colpo, una gomitata o una spintonata, che ha fatto cadere a terra, secondo il racconto di alcuni testimoni del fatto, la malcapitata signora. Il rumeno è stato fermato dai Carabinieri.

Una donna è stata colpita violentemente con una gomitata sferrata da un uomo pare di cittadinanza rumena il fatto in pieno centro alle 16.20-16.30 circa.