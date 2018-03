E’ stata approvata in Commissione regionale la proposta di legge del M5S firmata da Fabio Tosi per favorire la nomina a scrutatori di persone indigenti o disoccupati. “Il voto è un primo importante passaggio istituzionale in vista dell’approdo in aula del sollecito ai Comuni – afferma Tosi – ad impiegare preferibilmente come scrutatori cittadini in difficoltà economica o in stato di disoccupazione: parliamo di oltre 7.000 posti nelle 1.789 sezioni liguri”.