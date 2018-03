Campionato Serie D – ultima giornata di ritorno

Bvc Sanremo-My Basket Genova 59-87 (20-25, 12-25, 10-18, 17-19)

Bvc Sanremo: Fiore 14, Tacconi 22, Deda 7, Navaglia 2, Riceputi 3, Ungureaunu 1,

Di Vincenzo, Gandolfi, Markishiq, Arturo 10. Coach: Alessandro Deda.

My Basket Genova: Sobrero 2, Rabemarintsoa 5, Innocenti Michele 17, Macrì 6, Dagnino 2, Di Paco 12, Calabrese 19, Zerbino 5, Pastorino 8, Innocenti Matteo 4, Grosso 7. Coach: Brovia.

Il Bvc Sanremo ha chiuso con una sconfitta casalinga contro i primi in classifica del My Basket la sua difficile e travagliata stagione di Serie D, terminata con l’ultimo posto e con la retrocessione.

Il commento del presidente/allenatore/giocatore Alessandro Deda: “Con il My Basket abbiamo giocato bene a tratti, ma l’avversario era obiettivamente più forte di noi.

Abbiamo così terminato una stagione complicata, cominciata a ottobre con quattro defezioni nel roster molto importanti e con l’inserimento in squadra in extremis di alcuni giocatori fermi da tempo, che per impegni di lavoro hanno dovuto saltare molte partite. Inoltre, per l’insorgere di alcune problematiche da metà novembre abbiamo perso il nostro allenatore Mauro Bonino, che comunque ringrazio per aver continuato a seguirci in allenamento. I ragazzi rimasti e i tanti giovani che abbiamo schierato, in ogni caso, hanno dato il massimo onorando la maglia e cercando di migliorare. Un elogio particolare va a Davide Tacconi, il nostro capitano, un ragazzo fantastico, che tutte le sere dopo il lavoro è venuto ad allenarsi, dando sempre il 100% in campo e cercando di aiutare i più’ giovani. La nostra stagione non è andata come speravamo, tuttavia la società è in crescita. Abbiamo incrementato il numero dei bimbi iscritti nel minibasket e i ragazzi del settore giovanile, grazie anche alla collaborazione con il Sea Basket migliorano e torneranno utili come serbatoio per le squadre senior dei prossimi anni. Il Bvc Sanremo, inoltre, ha cambiato assetto giuridico, trasformandosi in SRL, per proseguire il progetto di crescita.

Esiste la possibilità di essere ripescati in serie D e certamente faremo richiesta in tal senso. Stiamo, infatti, già lavorando per allestire una squadra competitiva”.