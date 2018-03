Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Una prova portata a termine nel secondo giorno di regata della “Dragon Cup” di vela, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, con un vento da 20 a 23 nodi a 90° e sempre un sole primaverile. Nella prova di giornata a conquistare la vetta è TUR 1212 PROVEZZA DRAGON, con al timone Andy Beadsworth, inseguito da RUS 76 ROCKNROLLA, con a bordo Dmitry Samokhin. Terzo posto per GBR 819 FEVER, timonata da Klaus Diederichs. Nella classifica generale di oggi primo posto assoluto per CAMELEER, seguita da ROCKNROLLA e RUS 27 ANNAPURNA. La giornata termina con il cocktail serale al Royal Hotel durante il quale avrà luogo l’estrazione di un premio a sorpresa.