Sabato 24 marzo, in piazza San Giovanni ad Imperia Oneglia, terza e conclusiva giornata dedicata alla salute di tutti noi.

Dalle ore 9,00 fino alle ore 12,30 esperti e medici specialistici incontreranno la cittadinanza per illustrare l’importanza della prevenzione aterosclerosi e il controllo della biforcazione carotidea.

L’arterosclerosi che colpisce la quasi totalità della popolazione sopra i 50 anni, è una malattia subdola che inizia in giovane età e progredisce lentamente, fino ad esordire con manifestazioni cliniche spesso severe.

La correzione dei fattori a rischio ( fumo, dieta, diabete, sedentarietà, sovrappeso ) modificabili e il cambiamento del proprio stile di vita, unitamente alla prevenzione per una eventuale diagnosi precoce, costituiscono dei mezzi efficaci per proteggere le nostre arterie ( quella principale è appunto la carotide ) dall’aterosclerosi.

Al fianco del camper utilizzato quale studio medico, sarà posizionata la tenda della delegazione cittadina della Croce Rossa Italiana, all’interno della quale i soci del Comitato san Giovanni saranno ben lieti di offrire a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa che, è bene sottolineare, è assolutamente gratuita, un buono per uno dei piatti che sono alla base dell’alimentazione mediterranea, il minestrone all’onegliese da consumare in occasione della festa edizione 2018.

I dirigenti e soci del Lions Club Imperia La Torre e del Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi vi aspettano numerosi per questo nuovo appuntamento che conclude l’ambizioso progetto dedicato alla “prevenzione” e alla salvaguardia del bene più importante per tutti noi, la salute della propria persona.