Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Cresciuta nella città di confine Fabiola Brancato lavorava in ferrovia dopo aver frequentato le scuole nella città di confine sono già molte le testimonianze di affetto apparse sulle bacheche di Facebook di amici e conoscenti di Fabiola e Marco.

Ventimiglia| La città di confine e non solo piange Fabiola Brancato 44 anni dipendente delle ferrovie notissima nella città di confine. Fabiola era la compagna di Marco D’Amico il Vigile Urbano scomparso un anno e mezzo fa vinto da un male incurabile. Anche Fabiola Brancato lottava da qualche anno con un male che non le ha lasciato scampo lascia il figlio Fabiano e i parenti tutti.

Ventimiglia, lutto per la morte di Fabiola Brancato, scomparsa a soli 44...