Tempi di attesa lunghissimi per effettuare visite programmate in ospedale. L’Asl 1 Imperiese sta cercando di abbattere per venire incontro ai cittadini e per frenare le “fughe” fuori regione. Occorre aspettare sino ad un anno per una colonscopia e quasi 7 mesi per un ecocolordoppler. Ma anche due mesi per una visita dermatologica e 5-6 mesi per una visita cardiologica. Le criticità maggiori riguardano il rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni con priorità breve, da eseguire entro 10 giorni, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.